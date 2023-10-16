Адвокат рассказал о просьбе дяди Михаила Ефремова переписать завещание

Адвокат Александр Добровинский 16 октября рассказал «Известиям» о том, что дядя актера Михаила Ефремова переписал завещание в пользу сбитого им во время ДТП курьера Сергея Захарова.

По словам юриста, в его бюро «Добровинский и партнеры» пришел некий мужчина и оставил пакет с документами.

«Среди документов были две расписки, в которых заявлено, что некий Покровский Александр Борисович, являясь дядей Ефремова Михаила Олеговича, после своей смерти завещает все денежные средства передать семье покойного Сергея Захарова», — сообщил Добровинский.

Также в другой записке указано, что Покровский желает после смерти передать свою квартиру на Тверской улице в Москве правительству города или Министерству культуры России. В ней также содержится просьба признать предыдущее завещание, по которому недвижимость доставалась Ефремову, недействительным, так как оно было составлено под давлением актера.

«Что с этим делать, пока сложно сказать, так как непонятно, насколько это реальные завещания. Я сообщу о них семье Захаровых, и уже они примут решение, заниматься этим вопросом или нет», — заявил Добровинский.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Его внедорожник вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с фургоном «Лада». Водитель фургона Сергей Захаров скончался. Актер во время аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, в его организме также были обнаружены следы наркотических веществ. Он получил 7,5 года колонии.

В январе жена Валерия Захарова — брата погибшего в ДТП Сергея — выразила надежду, что актер всё понял и вынес для себя урок. Она также отметила, что денежная компенсация была полностью выплачена семье погибшего.