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ТПП призвала производителей шоколада активнее выходить на рынок халяльных продуктов

«Красный октябрь» получил халяльный сертификат: ТПП призвала активнее выходить на рынок
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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Российские производители кондитерских изделий, шоколада должны активнее выходить на рынок халяль, что позволит им расширить направления сбыта, считает глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. Об этом он рассказал «Известиям» 16 октября.

Ранее в этот день пресс-служба кондитерского холдинга «Объединенные кондитеры» сообщила, что фабрика «Красный октябрь» получила халяльный сертификат на свою продукцию. Знак соответствия «Халяль. Сертифицировано Роскачеством» выдан на серийный выпуск шоколада «Аленка», горького шоколада «Бабаевский элитный», конфет «Аленка», «Грильяжные», «Козиначки с солью», «Птичье молоко» и прочую продукцию. Этот сертификат стал первым, который внесли в федеральную государственную информационную систему Росаккредитации.

«Производители кондитерских изделий, на наш взгляд, должны активнее выходить на мусульманскую аудиторию. Это позволит им расширить направления сбыта продукции», — отметил Катырин.

Как он объяснил, сертификация халяль гарантирует, что продукты производятся в соответствии со стандартами и процессами, которые разрешены правилами ислама, это устанавливает доверие у потребителей из мусульманской общины и может привлекать новых клиентов.

«Также сертификация халяль может способствовать улучшению стандартов безопасности и качества продукции. Согласно требованиям, такая продукция не должна содержать желатин, кармин и ряд других пищевых добавок. В конечном итоге это поможет компаниям улучшить свою репутацию и повысить доверие потребителей к их продуктам», — добавил он.

При этом он обратил внимание на то, что ислам — вторая по численности религия, его исповедуют около 1,9 млрд человек. В то время как в РФ насчитывается 20 млн мусульманского населения. Катырин подчеркнул, что это означает серьезный потенциал для производителей кондитерских товаров как для поставок на внутренний рынок, так и для экспорта за границу.

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Еще 19 мая сообщалось, что ряд крупных российских кондитерских фабрик, входящих в холдинг «Объединенные кондитеры», запланировали сертифицировать свою продукцию на соответствие стандартам халяль в подведомственном Роскачеству органе по сертификации. Кроме того, отмечалось, что Роскачество планировало выделять кондитерские изделия со знаком «Роскачество-Халяль» в онлайн- и офлайн-ритейле.

24 января в Роскачестве рассказали, что в России впервые введены национальные стандарты халяль. Руководитель национального Центра компетенций в области халяльной продукции и услуг при Роскачестве Марат Низамов уточнил, что необходимость разработки и внедрения таких национальных стандартов была обусловлена существенным ростом объемов производства и экспорта российской халяльной продукции.

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