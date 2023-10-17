Россияне назвали наиболее подходящие для фриланса города

Сервисы «Работа.ру» и «Подработка» провели исследование и выяснили, какие города россияне считают наиболее подходящими для работы на фрилансе. В исследовании приняли участие 3,1 тыс. респондентов из всех регионов страны. Результаты появились в распоряжении «Известий» 17 октября.

Почти каждый второй респондент (47%) полагает, что лучший город для работы на фрилансе — Москва. На второе место россияне поставили Санкт-Петербург (34%), а на третье — Сочи (21%)

15% опрошенных отдали свои голоса за столицу Урала — Екатеринбург. По 14% участников опроса выбрали Казань и Краснодар. Калининград отметили 13% респондентов. В топ-10 городов для фриланса также вошли Владивосток (11%), Нижний Новгород (11%) и Новосибирск (9%).

Среди главных критериев выбора города для работы на фрилансе — доступность интернета, так считают 37% респондентов. Почти треть (32%) россиян отмечают важность наличия в городе мест для досуга и развлечений. Также в топе критериев — развитый общественный транспорт, который отметили 22% участников опроса.

19% выбирают город, так как в нем живут друзья или родственники респондентов. Для 18% важна хорошая погода и климат, а для 17% — большое количество кафе и ресторанов. Также россияне отмечали хорошую экологическую ситуацию (14%), дешевое жилье (7%) и низкий уровень преступности (3%).

Ожидаемо, хороший климат чаще отмечали в тройке важнейших критериев при выборе городов на юге страны — Сочи и Краснодар.

13 октября сервис «Работа.ру» выявил наиболее частые причины увольнений. Среди основных причин — низкая оплата труда, так отметили 57% респондентов. На втором месте — нарушения ТК со стороны работодателя (29%).