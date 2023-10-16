В Эстонии россиянина оштрафовали на €400 за георгиевскую ленту в авто
Сотрудники погранслужбы Эстонии оштрафовали россиянина на €400 за георгиевскую ленту в автомобиле мужчины. Об этом 16 октября сообщил портал ERR.
Нарушение пограничники обнаружили в выходные, когда автомобиль ехал из Нарвы в Эстонию. Лента была закреплена на зеркале заднего вида.
С водителем провели беседу о том, что подобная символика в Эстонии запрещена.
Как напоминает «Газета.Ru», в сентябре полиция в Кохтла-Ярве на северо-востоке Эстонии задержала мужчину за георгиевскую ленточку на автомобиле. Сначала он отказался ее снять и предпринял попытку к бегству. Однако полицейские задержали его и возбудили дело об административном правонарушении.
В августе также сообщалось о случае возбуждения административного дела из-за георгиевской ленточки в машине в Эстонии. Водителя тогда оштрафовали на €400.