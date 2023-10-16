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В Эстонии россиянина оштрафовали на €400 за георгиевскую ленту в авто

ERR: россиянина оштрафовали в Эстонии на €400 за георгиевскую ленту в машине
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Сотрудники погранслужбы Эстонии оштрафовали россиянина на €400 за георгиевскую ленту в автомобиле мужчины. Об этом 16 октября сообщил портал ERR.

Нарушение пограничники обнаружили в выходные, когда автомобиль ехал из Нарвы в Эстонию. Лента была закреплена на зеркале заднего вида.

С водителем провели беседу о том, что подобная символика в Эстонии запрещена.

Как напоминает «Газета.Ru», в сентябре полиция в Кохтла-Ярве на северо-востоке Эстонии задержала мужчину за георгиевскую ленточку на автомобиле. Сначала он отказался ее снять и предпринял попытку к бегству. Однако полицейские задержали его и возбудили дело об административном правонарушении.

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В августе также сообщалось о случае возбуждения административного дела из-за георгиевской ленточки в машине в Эстонии. Водителя тогда оштрафовали на €400.

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