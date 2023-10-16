В Чите начнут строительство лукодрома в 2024 году
Лукодром планируют начать строить в Чите в 2024 году, заявил министр физической культуры и спорта Забайкальского края Андрей Середкин. Об этом он рассказал в прямом эфире «ГТРК Чита».
«Сейчас мы на стадии завершения работы с документами. При хорошем раскладе мы к 30 ноября уже должны будем подписать концессионное соглашение и начать перепроектировать лукодром», — приводит слова министра ИА ChitaMedia.
Середкин напомнил, что лукодром хотели строить на южной территории стадиона «Локомотив», но пришлось искать новую локацию и делать перепроектировку объекта. Тем не менее комплекс для стрельбы из лука возведут неподалеку от стадиона, отметил Середкин.
Ранее сообщалось, что в Чите в 2024 году планируют отремонтировать семь улиц и два проезда. В перечень объектов, в частности, вошли улицы Красной Звезды, Новобульварная и 9 Января.