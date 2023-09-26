Еще семь улиц и два проезда отремонтируют в Чите в Забайкалье в 2024 году

В городе Чите (Забайкальский край) в 2024 году планируют отремонтировать семь улиц и два проезда. Об этом глава комитета городского хозяйства Марина Попова сообщила в ходе прямого эфира в Центре управления регионом (ЦУР).

По ее словам, в перечень ремонтируемых объектов вошли улицы Красной Звезды, Новобульварная, 9 Января, Александрово-Заводская, Кутузова, Володарского, Народная, проезды Александра Булгакова и Авиаторов.

«Есть еще улицы, которые включены в резервный перечень. В случае наличия экономии, если какие-то глобальные изменения произойдут в плане выделения дополнительных денег, либо крупных работ ресурсников, тогда мы будем включать [объекты в основной перечень]», — заявила Попова.

Как уточняет ИА ChitaMedia, сейчас городские власти работают над тем, чтобы в Чите было больше реконструкций или капремонта улиц, а не просто ремонта, включающего только обновление дорожного покрытия и бордюров.