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Политолог назвал причину запуска процедуры импичмента президента Грузии

КС Грузии запустил процедуру импичмента президента — мнение политолога Арешева
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Эксперт Фонда стратегической культуры, политический обозреватель Андрей Арешев прокомментировал в разговоре с «Известиями» 16 октября запуск процедуры импичмента в отношении президента Грузии Саломе Зурабишвили. По словам политолога, нашлись формальные причины для возможности «поставить президента на место».

Как отметил Арешев, принятие Конституционным судом Грузии данного решения завязано на противостоянии правящей партии «Грузинская мечта» и Зурабишвили, которая высказывает разные «экстравагантные идеи», не способствующие нормальной внешнеполитической деятельности страны.

«Я думаю, что и внутриполитическую обстановку в Грузии госпожа президент, являющаяся, как известно, европейской гражданкой, своими действиями дестабилизирует. Просто уже нашлись формальные причины для того, чтобы поставить ее на место и предпринимать против нее какие-то действия», — заявил обозреватель.

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Ранее в этот день стало известно, что Конституционный суд Грузии удовлетворил запрос об импичменте Зурабишвили. Суд признал, что президент своими поездками за рубеж вопреки запрету правительства нарушила государственный закон, что разрешает начало процедуры импичмента главе государства. В том случае, если решение КС поддержит парламент страны, Зурабишвили будет считаться отстраненной от должности в результате импичмента.

КС Грузии приступил к рассмотрению иска правящей партии «Грузинская мечта» об импичменте еще 3 октября. Его инициировали депутаты, поскольку Зурабишвили продолжала зарубежные визиты, несмотря на полученные от правительства отказы.

Иску депутатов предшествовал конфликт между президентом и правящей партией «Грузинская мечта». Зурабишвили объявила о своих планах провести ряд встреч с лидерами европейских государств, которые, по данным администрации президента, связаны со статусом Грузии как кандидата на вступление в Евросоюз (ЕС). Правительство в ответ на это выступило с заявлением об отказе Зурабишвили в этих визитах, аргументировав это тем, что именно парламент должен определять внешнеполитический курс страны.

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