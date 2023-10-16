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Король Норвегии отправил в отставку главу МИД Хюитфельдт

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Chris Emil Janssen
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Король Норвегии Харальд V отправил в отставку министра иностранных дел страны Анникен Хюитфельдт. Об этом 16 октября говорится в сообщении на сайте норвежского правительства.

«Сегодня в кабинете министров король отправил в отставку министра иностранных дел Анникен Хюитфельдт», — говорится в сообщении.

В норвежском правительстве сообщили, что место Хюитфельдт займет министр по вопросам климата и окружающей среды Эспен Барт Эйде. По какой причине Хюитфельдт отправлена в отставку, не сообщается.

Хюитфельд занимала пост министра иностранных дел Норвегии с 14 октября 2021-го года. До этого она была министром труда — с 2012-го по 2013-ый годы, министром культуры с 2009-го по 2012-ый годы, а также министром по делам детей и равноправия с 2008-го по 2009-ый годы.

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Ранее Хюитфельдт во время выступлений в США и Норвегии сравнивала поддержку Украины западными странами в противостоянии с Россией с борьбой против нацистской Германии во Второй мировой войне.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 4 октября назвала антироссийские высказывания Хюитфельд надругательством над совместной историей России и Норвегии, заявив, что глава норвежского МИД перевернула всю послевоенную историю и во всех своих выступлениях, пронизанных ненавистью в отношении РФ, забыла упомянуть, как Советский Союз и миллионы его граждан освободили Европу, включая саму Норвегию, от гитлеровских захватчиков.

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