Во ВАРПЭ оценили последствия ограничения импорта морепродуктов из Японии

Россельхознадзор с 16 октября присоединился к временных ограничениям, введенным Китаем на поставки рыбной продукции из Японии. Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев рассказал «Известиям», что доля японских морепродуктов в российском импорте незначительная, поэтому россиянам не стоит беспокоиться из-за таких мер.

Он подчеркнул, что безопасность потребителей в РФ — абсолютный приоритет и для властей, и для бизнеса.

«Если контролирующее ведомство сочло необходимым внести точечные ограничения при поставах японских морепродуктов на российский рынок, значит для этого есть веские причины. Потребителям не стоит переживать из-за возможного дефицита какой-либо продукции на прилавках: доля Японии в российском импорте морепродуктов микроскопическая», — отметил Зверев.

По его словам, по итогам 2022 года объем импорта составил 192 т продукции (0,04% от общего российского импорта морепродуктов), а в первом полугодии 2023-го этот показатель был на уровне 100 т.

Как объяснили ранее в этот день в Россельхознадзоре, установленная мера будет действовать до предоставления информации, «необходимой для подтверждения безопасности продуктов водного промысла и соответствия требованиям Евразийского экономического союза», а также ее анализа специалистами Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

С 24 августа текущего года Япония начала сброс очищенной от радиации воды с атомной электростанции «Фукусима-1» в океан. Правительство страны заявило, что это безопасно для экологии, поскольку вода в целом очищена от радиоактивных веществ и содержит только изотоп водорода, он же тритий.

23 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что следов трития после сброса воды с АЭС «Фукусима-1» не обнаружено, но есть риск накопления опасных веществ со временем.

После решения Токио о сбросе воды с атомной электростанции Китай запретил ввозить рыбу и морепродукты из Японии. В МИД Китая подчеркнули, что выступают против такого решения Японии. При этом в начале сентября стало известно, что японское правительство выделит около 20 млрд иен ($136,77 млн) на поддержку рыболовной отрасли после полного запрета КНР на импорт японских морепродуктов.