Три омича погибли в крупном ДТП под Тюменью

Крупное ДТП произошло в Тюменской области. В аварии погибли три жителя Омской области.

Как пишет ИА «ОМСКРЕГИОН» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Тюменской области, ДТП случилось на 308-м км федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в ночь на 16 октября. По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Note выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом Volvo. Затем в грузовик въехала еще одна фура.

В результате ДТП погибли 26-летний водитель Nissan Note и двое его пассажиров, 50 и 54 лет.

Причины аварии сейчас устанавливаются.

Ранее, 16 октября, в Хасанском районе Приморского края произошла авария с участием туристического автобуса , следовавшего из Китая в Уссурийск. Пассажиры являлись россиянами, а водитель — гражданином КНР. По последним данным, пострадали 40 человек, два человека погибли.