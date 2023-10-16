Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Приморье возросло до 40

Число пострадавших возросло до 40 в результате ДТП с туристическим автобусом в Хасанском районе Приморского края, два человека погибли. Об этом 16 октября сообщили ТАСС в оперативных службах.

При этом в минздраве Приморского края заявили, что из-за аварии пострадали минимум 17 человек. На месте работают три бригады скорой помощи. Пострадавших госпитализируют. Уточняется, что туда вылетает вертолет территориального центра Медицины катастроф.

Кроме того, прокуратура Хасанского района организовала проверку по факту случившегося ДТП. В ведомстве добавили, что авария случилась на 74-м км автодороги Раздольное — Хасан.

«Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, допустил выезд с проезжей части с последующим опрокидыванием. В момент ДТП в салоне автобуса помимо водителя находился 51 пассажир», — сказано в Telegram-канале прокуратуры.

Авария с участием туристического автобуса, следовавшего из Китая в Уссурийск, произошла ранее в этот день. Пассажиры являлись россиянами, а водитель — гражданином КНР.