Посольство РФ опровергло данные об отмене на Шри-Ланке сбора для россиян

Российское посольство на Шри-Ланке в понедельник, 16 октября, опровергло сообщения об отмене консульского сбора за оформление въездной визы для граждан РФ, прибывающих на территорию островного государства.

В дипведомстве отметили, что в шри-ланкийском правительстве в настоящий момент действительно изучаются меры стимулирования туристического потока из ряда стран, включая Россию.

«Однако до сих пор постановления руководящих органов страны об обнулении консульского сбора не принято, стоимость ланкийской визы по-прежнему составляет $60 с человека», — говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.

Добавляется, что при изменении ситуации с визовыми требования дипведомство официально проинформирует российских граждан в соцсетях и на сайте.

Днем ранее министр туризма и земель Шри-Ланки Харин Фернандо в беседе с газетой Daily Mirror отметил, что власти страны планируют начать бесплатную выдачу виз для туристов из России, Китая, Индии, Таиланда и Индонезии. Цель решения — привлечь больше гостей из этих стран и достичь поставленной цели по привлечению 5 млн туристов для ежегодного посещения Шри-Ланки в ближайшие годы, добавил он.

В апреле министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана заявил, что государство планирует развивать сотрудничество с Россией в транспортной сфере, в том числе расширять авиасообщение и транспортное сообщение в целом.

До этого, в середине марта, в Росавиации сообщили, что Россия и Шри-Ланка достигли договоренности об увеличении количества рейсов между странами. Отмечалось, что отныне авиакомпании двух стран смогут выполнять более 20 вылетов Москва — Коломбо в неделю.

Еще в прошлом году власти Шри-Ланки заявили о рассмотрении возможности присоединиться к российской платежной системе «Мир».