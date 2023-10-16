Реклама
Прямой эфир
Мир
Посольство РФ рекомендовало россиянам отложить поездки в Ливан
Общество
МВД объявило в розыск бывшего адвоката Марка Фейгина
Туризм
Посольство РФ опровергло данные об отмене на Шри-Ланке сбора для россиян
Экономика
Россия временно ограничила импорт морепродуктов из Японии
Мир
Пятичасовой режим прекращения огня введен на юге Газы
Спорт
Российский теннисист Рублев поднялся на пятое место в рейтинге ATP
Мир
Путин назвал позицию Украины препятствием для мирного урегулирования конфликта
Мир
Путин рассказал о выстраивании отношений Россией и Китаем шаг за шагом
Мир
В США отметили слабость американской армии из-за помощи Украине
Общество
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 8 км
Мир
Трамп назвал шуткой интервью Байдена телекомпании CBS
Туризм
Туры на ноябрьские праздники за год подорожали на 70%
Мир
Урсулу фон дер Ляйен обвинили в использовании воинственной риторики в Израиле
Общество
Синоптики рассказали о завершении бархатного сезона на курортах Черного моря

Китайский концерн Chery представит на российском рынке гибриды и электромобили

0
Фото: предоставлено пресс-службой
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китайский концерн Chery планирует представить на российском рынке гибриды и электромобили. Об этом «Известиям» сообщили в китайской компании.

Уже осенью Chery запустит продажи кроссоверов Tiggo7 pro и Tiggo8 pro на российском рынке. Кроме того, в ноябре компания запустит новую мультимедийную систему, работающую со всеми популярными российскими предложениями, включая «Яндекс. Навигаторм».

На середину следующего года намечен старт Chery Arrizo 8 в гибридном варианте. Более крупный седан Arrizo 9 планируют запустить в середине года. Тогда же в России запустят большой кроссовер Chery Tiggo 9 и построенный на той же платформе Jaecoo 8. На осень намечен и старт новой мультимедийной системы. Кроме того, в страну планируют поставлять электромобиль Exeed Exlantix.

Наши шашки: такси и каршерингу пропишут уровень локализации
Российским автозаводам придумали новый стимул

21 сентября крупнейшие участники рынка рассказали «Известиям», что доля китайских машин в парках основных операторов каршеринга составляет уже почти 50%. В частности, в BelkaCar сообщили, что из 5,5 тыс. их транспортных средств почти половина — марки из КНР. Парк компании «Яндекс.Драйв» насчитывает 16 тыс. автомобилей, более 7 тыс. из которых — бренды из КНР.

«Масштабное обновление парка автомобилей началось в июле прошлого года. В нем представлены такие марки, как Haval, Geely и Chery в различных комплектациях», — рассказали «Известиям» в компании.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023