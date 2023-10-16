Китайский концерн Chery представит на российском рынке гибриды и электромобили

Китайский концерн Chery планирует представить на российском рынке гибриды и электромобили. Об этом «Известиям» сообщили в китайской компании.

Уже осенью Chery запустит продажи кроссоверов Tiggo7 pro и Tiggo8 pro на российском рынке. Кроме того, в ноябре компания запустит новую мультимедийную систему, работающую со всеми популярными российскими предложениями, включая «Яндекс. Навигаторм».

На середину следующего года намечен старт Chery Arrizo 8 в гибридном варианте. Более крупный седан Arrizo 9 планируют запустить в середине года. Тогда же в России запустят большой кроссовер Chery Tiggo 9 и построенный на той же платформе Jaecoo 8. На осень намечен и старт новой мультимедийной системы. Кроме того, в страну планируют поставлять электромобиль Exeed Exlantix.

21 сентября крупнейшие участники рынка рассказали «Известиям», что доля китайских машин в парках основных операторов каршеринга составляет уже почти 50%. В частности, в BelkaCar сообщили, что из 5,5 тыс. их транспортных средств почти половина — марки из КНР. Парк компании «Яндекс.Драйв» насчитывает 16 тыс. автомобилей, более 7 тыс. из которых — бренды из КНР.



«Масштабное обновление парка автомобилей началось в июле прошлого года. В нем представлены такие марки, как Haval, Geely и Chery в различных комплектациях», — рассказали «Известиям» в компании.