Врач указала на опасность некоторых диет для здоровья

Врач-терапевт, нутрициолог, действующий член и сертифицированный консультант CSNN, health-коуч, автор Telegram-канала «Просто о здоровье» Ирина Никулина 16 октября рассказала об опасности некоторых диет для здоровья.

В беседе с «Газетой.Ru» она призвала отказаться от устаревших диет, в первую очередь от протеиновой. Никулина объяснила, что эта диета предполагает большое потребление белка, однако существуют нормы его потребления. Не рекомендует превышать уровень в 1 г белка на 1 кг веса. Спортсмены и подростки могут употреблять 2 г на 1 кг веса, но не более. Также некоторые высокобелковые диеты подразумевают сильное ограничение углеводов, из-за чего организм может испытывать нехватку питательных веществ и клетчатки. В результате могут возникнуть проблемы с ЖКТ, запах изо рта, слабость, раздражительность, головные боли и усталость.

Никулина посоветовала отказаться и от диеты Аткинса, в основе которой лежат исключение углеводов и коррекция метаболизма, когда главным источником энергии для тела служат собственные жировые ресурсы. Однако в этом случае возникает экстремальная нагрузка на почки, риск кетоацидоза и образования камней в почках, снижение внимания, памяти и когнитивных способностей в целом. По словам врача, эта диета также может вызвать развитие серьезного авитаминоза.

Как указала специалист, еще одной опасной диетой является «Спящая красавица», при которой сон используется как способ заглушить голод. Поскольку заснуть на голодный желудок проблематично, худеющие используют для засыпания небезопасные седативные и снотворные препараты, отметила Никулина. Из-за этого режим сна и бодрствования становится ненормированным, усиливается нагрузка на организм и нервную систему, человек недополучает необходимую энергию. При этом диета изначально предполагала физическую активность во время бодрствования, но, как правило, те, кто следуют ей, избегают нагрузок, предпочитая просто «искусственно» вводить себя в состояние сна.

Капустная диета также является достаточной жесткой для организма. Поскольку это углеводная монодиета, многие без разбора исключают все белки и жиры. В итоге организм начинает работать на износ, расходуя собственные резервы. От этого сильно страдает мышечная ткань, чувствуются упадок сил и апатия, ухудшается концентрация внимания и могут развиваться головные боли. Кроме того, такая диета противопоказана людям, страдающими проблемами с ЖКТ.

Никулина рассказала, что в последнее время стала популярна лимонадная диета. Многие используют ее для экстренного похудения, следуя ей 1–2 дня. Однако даже за это время система пищеварения может сильно пострадать.

По словам Никулиной, диета призвана не только бороться с лишним весом, но и наладить метаболизм, улучшить самочувствие и настроение от заметных результатов. Она призвала отказаться от опасных и непредсказуемых методов похудения, которые подразумевают употребление «чудо-таблеток». Она подчеркнула, что волшебных пилюль не существует, а организм от них может серьезно пострадать.

Ранее, 16 сентября, врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева в беседе с «Известиями» отметила, что многие люди, стремящиеся похудеть, совершают ошибку, ставя слишком жесткие ограничения в питании.