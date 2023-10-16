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Уклоняющиеся от армии украинцы рассказали о медведях и снайперах в лесу

BI: пытающиеся сбежать с Украины уклонисты заявили о медведях и снайперах в лесу
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Фото: Global Look Press/Konstantin Mikhailov
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В попытках избежать армии украинцы бегут в лес на украино-румынской границе и наталкиваются там на снайперов и медведей, сообщил 15 октября портал Business Insider (BI).

Как рассказал один из уклонистов, 21-летний Артем, которого задержали на пропускном пункте, примерно за 30 км до границы он и другие мужчины сошли с поезда, а дальше хотели идти пешком.

«Молодые ребята на пропускном пункте рядом с границей предупредили меня, что в лесах полно медведей и снайперов», — рассказал Артем.

Чтобы сбежать из страны в Румынию, придется перейти через Карпатские горы, где водятся дикие звери. Попытка молодого человека сбежать была первой, но он поделился, что желание избежать участия в боевых действиях не исчезло.

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Ранее, 10 сентября, премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен заявил, что страна не собирается выдавать украинцев, которые уклоняются от службы в Вооруженных силах Украины. По его мнению, все граждане Украины, которые проживают в Венгрии, являются свободными людьми. Каждый из них вправе самостоятельно решать, оставаться в стране или возвращаться на родину.

Накануне полковник бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер назвал жалобы президента Украины Владимира Зеленского на уклонистов «тревожным знаком». По его мнению, это показывает, что образ Украины, объединенной патриотизмом, верен лишь отчасти. Полковник отметил, что заявления Киева призваны в какой-то степени «надавить» на Запад, однако в первую очередь это говорит о проблемах именно в составе ВСУ.

Военное положение вступило в силу на Украине с февраля 2022 года, при этом в то же время в стране действует закон о всеобщей мобилизации. Согласно распоряжению, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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