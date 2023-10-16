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В КНДР обвинили Японию в подготовке к вторжению в Корею

КНДР обвинила Японию в подготовке к вторжению и «агрессивной войне»
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Фото: Global Look Press/Yoshio Tsunoda
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Рост военных расходов Японии, намерение ускорить постановку на боевое дежурство ракет большой дальности и участие в учениях с США и Южной Кореей говорят о подготовке Токио к вторжению в Северную Корею. Об этом 16 октября говорится в комментарии Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

«Как известно, вооруженные силы «отрядов самообороны» Японии уже давно превысили потребность «всесторонней обороны». Военные расходы, ежегодно бьющие рекорд, вооружение наступательными сверхсовременными военными оснащениями, в том числе авианосцем и новейшими истребителями-невидимками, и завершение военной оперативной подготовки в сферах космоса, киберпространства, электромагнитных волн, — всё это нацелено на подготовку к ведению агрессивной войны», — говорится в сообщении.

Как отмечают авторы статьи, крупные учения, которые проходят на островах и море, направлены на отработку наступательной способности. Таким образом, Япония активно присоединяется к стратегии США и вмешивается во внутренние дела других стран.

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Ранее, 13 октября, ЦТАК сообщило, что Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) после захода атомного авианосца США «Рональд Рейган» в Южную Корею пригрозила нанести удар по стратегическим объектам США, расположенным на Корейском полуострове. Отмечалось, что размещение различных ядерных активов на Корейском полуострове является актом «откровенной военной провокации, которая доводит ситуацию до необратимого развития».

Накануне замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что ситуация на Корейском полуострове тревожит Россию. По его словам, решение корейской ядерной проблемы только отдаляется из-за действий Вашингтона и его союзников.

28 сентября лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на 9-й сессии Верховного народного собрания КНДР заявил, что США, Япония и Южная Корея — «это азиатская версия НАТО». Политик подчеркнул необходимость усовершенствования и увеличения ядерного арсенала Северной Кореи. Он объяснил это потенциалом сдерживания угрозы ядерной войны против КНДР.

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