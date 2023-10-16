Республика Сербская выразила надежду на установление прямого авиасообщения с РФ

Республика Сербская (энтитет в рамках Боснии и Герцеговины) надеется вернуться в ближайшее время к переговорам по установлению прямого авиасообщения между Москвой или Санкт-Петербургом с Баня-Лукой. Об этом заявил в интервью «Известиям» премьер-министр этого образования Радован Вишкович.

«Мы много разговаривали на эту тему во время моего предыдущего визита в Россию, в Санкт-Петербург, который состоялся почти два года назад. К сожалению, разразился российско-украинский конфликт, и мы были вынуждены отложить этот вопрос до нормализации ситуации. В то время мы разговаривали, в первую очередь, об установлении прямого авиасообщения между Москвой или Санкт-Петербургом с Баня-Лукой, куда бы мы смогли пригласить организованные группы туристов из России», — рассказал он.

При этом перспективы есть у развития медицинского туризма, поскольку Республика Сербская известна своими бальнеологическими курортами.

«Мы сохраняем контакты по этим вопросам, но, к сожалению, из-за последних событий вынуждены поставить переговоры на паузу. Однако мы надеемся, что вернемся к ним (в том числе по вопросу установления прямого авиасообщения между Москвой или Санкт-Петербургом с Баня-Лукой. — Ред.) в ближайшее время. Также, есть перспектива развития зимнего туризма», — заявил он.

Босния и Герцеговина состоит из двух образований (энтитетов) — из хорвато-мусульманской Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской. Кроме того, между ними расположен округ Брчко, который находится под международным управлением.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Радована Вишковича «Известиям»:



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