Путин указал на улучшение качества китайских автомобилей

Качество китайских автомобилей улучшается, поэтому российские покупатели особенно по соотношению цена–качество при выборе машин ориентируются на продукцию производителей из КНР. Об этом заявил президент России Владимир Путин 16 октября в интервью Медиакорпорации Китая, текст опубликован на сайте Кремля.

«Вот я сказал про автостроение. Смотрите, буквально вчера я с некоторыми говорил с людьми, которых вполне можно назвать автолюбителями с огромным, большим стажем. И совершенно искренне, не зная, что у нас будет с вами сегодня интервью, но мне мои собеседники сказали: китайские машины на нашем рынке не просто обосновываются, потому что других становится меньше, не только поэтому, — качество улучшается», — рассказал Путин.

При этом российский лидер отметил, что количество отраслей, над которыми работают РФ и Китай, постоянно расширяется, а в последнее время и за счет высокотехнологичных направлений взаимодействия.

Ранее, 11 августа, сообщалось, что чаще всего российские автовладельцы пересаживаются на китайские автомобили с отечественных машин, в число которых входят такие модели, как Lada Vesta, Priora и Kalina. На втором месте — бывшие владельцы Kia, на третьем — Hyundai. В качестве первого китайского автомобиля обычно выбирают марки Chery (30%), Geely (22%), Haval (17%) и Lifan (12%).

Кроме того, также сообщалось, что Китай может стать крупнейшим экспортером автомобилей. Автопроизводители из КНР планомерно теснят конкурентов на глобальном рынке, причем Россия является для них приоритетным направлением.