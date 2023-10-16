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Путин указал на улучшение качества китайских автомобилей

Путин: качество китайских автомобилей улучшается
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Качество китайских автомобилей улучшается, поэтому российские покупатели особенно по соотношению цена–качество при выборе машин ориентируются на продукцию производителей из КНР. Об этом заявил президент России Владимир Путин 16 октября в интервью Медиакорпорации Китая, текст опубликован на сайте Кремля.

«Вот я сказал про автостроение. Смотрите, буквально вчера я с некоторыми говорил с людьми, которых вполне можно назвать автолюбителями с огромным, большим стажем. И совершенно искренне, не зная, что у нас будет с вами сегодня интервью, но мне мои собеседники сказали: китайские машины на нашем рынке не просто обосновываются, потому что других становится меньше, не только поэтому, — качество улучшается», — рассказал Путин.

При этом российский лидер отметил, что количество отраслей, над которыми работают РФ и Китай, постоянно расширяется, а в последнее время и за счет высокотехнологичных направлений взаимодействия.

Поднебесные рекорды: КНР может стать самым крупным автоэкспортером
Россия стала приоритетным рынком для китайских производителей

Ранее, 11 августа, сообщалось, что чаще всего российские автовладельцы пересаживаются на китайские автомобили с отечественных машин, в число которых входят такие модели, как Lada Vesta, Priora и Kalina. На втором месте — бывшие владельцы Kia, на третьем — Hyundai. В качестве первого китайского автомобиля обычно выбирают марки Chery (30%), Geely (22%), Haval (17%) и Lifan (12%).

Кроме того, также сообщалось, что Китай может стать крупнейшим экспортером автомобилей. Автопроизводители из КНР планомерно теснят конкурентов на глобальном рынке, причем Россия является для них приоритетным направлением.

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