На все 100

Страсти вокруг рубля начались в середине августа. 14-го числа курс доллара впервые за полтора года превысил отметку 100. На следующий день Банк России экстренно повысил ключевую ставку на 3,5 п.п. — до 12%. Свое решение регулятор мотивировал необходимостью ограничить риски для ценовой стабильности. Одновременно с этим было отмечено усиление инфляционного давления.

Причину называли такую: российская экономика не производила того объема товаров, который требовался для удовлетворения растущего спроса со стороны населения. Повышался спрос на импортные товары, что оказывало давление на рубль.

Параллельно с резким повышением ключевой ставки власти достигли неформальных договоренностей с экспортерами об увеличении продаж валютной выручки (чем иностранных денег внутри страны больше, тем они меньше стоят, а рубль укрепляется), а также продолжили проводить вербальные интервенции в поддержку нацвалюты.

Однако дальнейшее развитие событий показало, что этих мер оказалось недостаточно для надежного закрепления курса ниже 100: поддержку американской валюте оказывали как внешние, так и сугубо российские, внутренние, факторы.

Во-первых, в период с середины июля до начала октября доллар уверенно дорожал против основных мировых валют на фоне ужесточения политики ФРС США. Во-вторых, сохранялся дефицит предложения иностранной валюты на Мосбирже, тогда как спрос на импорт в денежном выражении оставался устойчивым.

Важный фактор здесь, по-видимому, заключался в том, что львиная доля экспорта энергоносителей из России оплачивалась в дружественной валюте, например в индийской рупии. Эти деньги «зависали» на счетах иностранных банков, и российские экспортеры не могли ни конвертировать их, ни потратить, ведь Индия в отличие от Китая могла предложить на продажу гораздо менее широкий ассортимент продукции.

Таким образом, одного только повышения ключевой ставки Банком России оказалось недостаточно, чтобы надолго прервать ослабление рубля. Курс валюты во многом определяется инфляцией и инфляционными ожиданиями, и эти факторы не в полной мере регулируются уровнем ключевой ставки. Рост цен в России имеет комплексные причины, многие из них находятся за пределами компетенций ЦБ. Например, правительство периодически административно повышает внутренние цены на газ и на тарифы ЖКХ, что находит отражение в стоимости товаров и услуг.

Кроме того, Банк России не может регулировать соотношение между внутренним производством и спросом на товары и услуги со стороны населения.

В итоге менее чем через два месяца курс доллара вернулся к отметке 100. На этот раз более эффективным способом поддержать российскую валюту посчитали частичный возврат к практике прошлого года. 11 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ, обязывающий отдельных российских экспортеров продавать выручку в иностранной валюте, получаемой по внешнеторговым договорам.

Однако сегодняшняя ситуация существенно отличается от 2022 года.

Во-первых, вряд ли объем продаж иностранной валюты экспортерами будет сопоставим с прошлогодним, когда мировые цены на нефть и природный газ были существенно выше и не было дисконта между Brent и Urals. Во-вторых, важным фактором укрепления рубля в первой половине 2022 года выступало резкое снижение импорта в денежном выражении. Сегодня ничего подобного не наблюдается: спрос на иностранные товары остается устойчиво высоким, а положительное сальдо торгового баланса РФ в I–III кварталах года оказалось в два-три раза ниже показателей 2022-го.

Резюмируя, можно предположить, что вряд ли рубль заметно подорожает. Против него играют:

– высокий спрос на импорт;

– ухудшение торгового баланса РФ относительно 2022 года;

– изменение структуры внешнеторговых расчетов РФ в пользу низколиквидных дружественных валют вроде индийской рупии;

– ограниченное влияние ключевой ставки на уровень инфляции и курс рубля.

Тем не менее решение Кремля обязать некоторых экспортеров продавать валютную выручку выглядит гораздо более эффективным способом стабилизировать баланс спроса и предложения иностранной валюты, нежели повышение ключевой.

В перспективе ближайших месяцев курс доллара может стабилизироваться в диапазоне 90–100. Однако затем, например в I квартале 2024 года, наличие структурных проблем в балансе спроса и предложения иностранной валюты на Мосбирже может вновь отправить курс выше 100.

Автор — экономист, бывший старший вице-президент банка «Открытие»

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