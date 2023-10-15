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Министр финансов Марченко пожаловался на слабость Запада в украинском вопросе

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Фото: REUTERS/Susana Vera
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Страны Запада, оказывающие помощь Киеву, проявляют слабость. Об этом 14 октября заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью Reuters.

«Я наблюдаю большую усталость, вижу большую слабость среди наших партнеров. Они хотели бы забыть про [украинский вопрос]», — сказал он.

Министр предположил, что эта проблема связана с предстоящими президентскими выборами в США и с выборами в Европарламент, которые пройдут в 2024 году. Также Марченко отметил «геополитические перемены», с которыми может быть связана слабость Запада.

Кроме того, он подчеркнул, что киевские власти вынуждены прикладывать «в два раза больше усилий» в переговорах со своими партнерами по сравнению с прошлым 2022-м годом.

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Ранее в этот день, 14 октября, депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько пессимистично оценила готовность Запада продолжать разноплановую поддержку Киева, об этом она рассказала в интервью газете New York Times. Перед Киевом стоят десятки вопросов, среди которых производство вооружений, инфраструктура безопасности, экономическая помощь Украине и будущее страны в НАТО, добавила она.

12 октября обозреватель Die Welt Кристоф Шильц написал, что властям Украины и Израиля придется бороться за поставки оружия западных стран из-за ограниченных ресурсов. Он отметил, что как израильская, так и украинская сторона остро нуждаются в западных поставках средств ПВО и боеприпасов. По мнению обозревателя, среди стран — участниц НАТО в настоящее время активно идут обсуждения «конкуренции за ресурсы».

В тот же день бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски заявила, что палестино-израильский конфликт ускорит падение американского интереса к Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

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