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«Известия» показали работу ракетного комплекса «Панцирь-С» в зоне СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Расчеты самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С» ведут боевую работу в зоне специальной военной операции, один из них 14 октября показала корреспондент «Известий» Марина Кравцова.

По ее словам, локаторы разворачивают до прибытия установки на место дислокации.

Начальник расчета с позывным Гром рассказал, что машина обнаруживает цели с зафиксированной поверхностью рассеивания до 1 тыс. кв. м.

«На мониторе отражается всё, что видит мощный локатор «Панциря». Программное обеспечение с элементами искусственного интеллекта», — уточнила журналист.

Аппаратура сама определяет, что за цель. Командир расчета принимает решение об ударе за несколько секунд.

«Мы сбили восемь «Точек-У», которые были запущены по нам», — добавил замначальника расчета с позывным Борода.

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В конце августа военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что «Панцирь-С» стал намного эффективнее после изменений, внесенных для уничтожения ракет Storm Shadow. По его мнению, в комплексе изменили некоторые настройки радиолокации и получили могущество ракетной системы.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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