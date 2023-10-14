Школьница из Новосибирска впала в кому после урока плавания
Школьница из Новосибирска впала в кому после урока плавания, мать 10-летней девочки обвиняет в случившемся тренера. Об этом 14 октября сообщил портал Ngs.ru.
Девочка попала в реанимацию после тренировки и два дня находилась в коме. Мать ребенка винит в этом тренера, поскольку та якобы несколько раз ударила школьницу шестом по голове. После занятий дочь пожаловалась на головную боль.
«Довезли ее до больницы, забрали. Я осталась ждать на первом этаже. Выходит врач, отдает мне крестик ее золотой, вещи. Говорят, что ребенка подключают на аппарат, ребенок в коме», — поделилась мать пострадавшей.
Отмечается, что у девочки диагностированы черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Школьницу подключали к аппарату ИВЛ, из больницы ее выписали в начале октября, месяц она провела в отделении нейрохирургии.
Семья ребенка обратилась в Следственный комитет. По факту произошедшего проводится проверка.
Ранее, 12 сентября, сообщалось, что в Москве семилетнюю школьницу госпитализировали с тяжелыми травмами из-за драки с мальчиком. Девочку привезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами позвонков. По факту нанесения побоев была начата проверка.