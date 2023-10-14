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Фигуристы Худайбердиева и Базин выиграли ритм-танец на этапе Гран-при России

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин 14 октября заняли первое место в ритм-танце на Гран-при России по фигурному катанию, проводимом в Уфе.

Фигуристы показали результат 83,70 балла, Ирина Хавронина и Девид Нарижный с 78,37 балла стали вторыми. Третье место заняли Софья Леонтьева и Даниил Горелкин с 73,67 балла.

Худайбердиева и Базин стали чемпионами России 2022 года, а также бронзовыми призерами чемпионата страны 2021 года.

Ранее в субботу фигуристка Аделия Петросян стала лидером после короткой программы на первом этапе Гран-при России, среди мужчин короткую программу выиграл фигурист Роман Савосин.

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Другие этапы Гран-при России по фигурному катанию пройдут в Омске, Красноярске, Казани, Самаре и Москве. Финал серии пройдет с 15 по 18 февраля на арене «Металлург» в Магнитогорске.

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