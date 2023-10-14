Фигурист Савосин выиграл короткую программу на первом этапе Гран-при России
Фигурист Роман Савосин в субботу, 14 октября, выиграл короткую программу на первом этапе Гран-при России в Уфе.
Он набрал 100,89 балла. Евгений Семененко получил оценку судей в 97,74 балла, третьим стал Андрей Мозалев с 97,14 балла.
Произвольные программы спортсмены представят 15 октября.
Сейчас на лед с короткой программой вышли женщины.
Другие этапы Гран-при пройдут в Омске, Красноярске, Казани, Самаре и Москве. Финал серии пройдет с 15 по 18 февраля на арене «Металлург» в Магнитогорске.