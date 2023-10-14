Фигуристка Петросян выиграла короткую программу на первом этапе Гран-при России
Фигуристка Аделия Петросян лидирует после короткой программы на первом этапе Гран-при России, который проходит 14 октября в Уфе.
Петросян набрала 84,38 балла. Анна Фролова стала второй с 73,39 балла, третье место заняла Елизавета Куликова (65,64).
Петросян 16 лет. Фигуристка выиграла финал Гран-при России в марте.
Среди мужчин короткую программу выиграл фигурист Роман Савосин.
Произвольные программы спортсмены представят 15 октября.
Другие этапы Гран-при пройдут в Омске, Красноярске, Казани, Самаре и Москве. Финал серии пройдет с 15 по 18 февраля на арене «Металлург» в Магнитогорске.