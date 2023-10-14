Конгрессмен Кори Миллс 14 октября поздравил в соцсети X (бывш. Twitter) морской флот США с днем войск, использовав открытку с изображением российского корабля.

«Поздравляю с 248-й годовщиной основания американского флота! С самых ранних дней американской революции и по сегодня флот остается сильным, защищая нашу свободу и наши моря», — написал Миллс в своем поздравлении.

Однако помимо текста в публикации присутствовала фотография российского крейсера «Петр Великий».

Спустя время в комментариях к посту на конгрессмена обрушился шквал критики от пользователей, после чего Миллс решил оставить только поздравительный текст, удалив фотографию из публикации.

Ранее, 20 сентября, оппозиционная немецкая партия «Христианско-демократический союз» (ХДС) выпустила агитационный ролик, в котором показала бывший дворец президента Грузии в Тбилиси вместо бундестага. При этом ХДС дольше всех других партий в истории ФРГ находилась у власти. Как сообщила Bild, партия перепутала здания, так как у них действительно похожая форма и стеклянный купол.