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В США конгрессмен поздравил ВМС страны открыткой с российским боевым кораблем

Конгрессмен Миллс поздравил ВМС США открыткой с российским боевым кораблем
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Фото: ТАСС/Лев Федосеев
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Конгрессмен Кори Миллс 14 октября поздравил в соцсети X (бывш. Twitter) морской флот США с днем войск, использовав открытку с изображением российского корабля.

«Поздравляю с 248-й годовщиной основания американского флота! С самых ранних дней американской революции и по сегодня флот остается сильным, защищая нашу свободу и наши моря», — написал Миллс в своем поздравлении.

Однако помимо текста в публикации присутствовала фотография российского крейсера «Петр Великий».

Спустя время в комментариях к посту на конгрессмена обрушился шквал критики от пользователей, после чего Миллс решил оставить только поздравительный текст, удалив фотографию из публикации.

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