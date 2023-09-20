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Немецкая партия ХДС перепутала бундестаг с бывшим дворцом президента Грузии

Bild: ХДС перепутала бундестаг с дворцом президента Грузии
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Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
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Оппозиционная немецкая партия «Христианско-демократический союз» (ХДС) выпустила агитационный ролик, в котором показала бывший дворец президента Грузии в Тбилиси вместо бундестага. Об этом в среду, 20 сентября, сообщила Bild.

«По-видимому, авторы хотели показать бундестаг в Берлине, но перепутали его со зданием в Тбилиси. У них действительно похожая форма и стеклянный купол», — говорится в сообщении.

При этом газета подчеркнула, что ХДС дольше всех других партий в истории ФРГ находилась у власти.

При этом ХДС признала ошибку, опубликовав с соцсети X (бывший Twitter) шуточное сообщение и приложив к нему картинку, на которой среди прочего расположена разделочная доска с куполовидной крышкой.

«У нас был большой выбор куполов, и теперь мы остановились на единственном подходящем», — говорится в сообщении партии.

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