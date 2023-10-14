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В Швеции указали на опасность для страны из-за отказа от наличных

Экс-глава Интерпола: отказ Швеции от наличных денег угрожает безопасности страны
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Фото: Getty Images/Rhoberazzi
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Бывший президент Интерпола Бьерн Эрикссон заявил, что отказ Швеции от наличных денег якобы приведет к угрозе национальной безопасности в случае отключения электроэнергии.

«Люди начали сознавать, что (президенту России. — Ред.) Владимиру Путину ничего не стоит взять и всё отключить», — предположил он в беседе с газетой The Telegraph.

Как отметил Эрикссон, упор на цифровые платежи может привести к рискам в случае масштабной кибератаки на страну или отключения электроэнергии.

Кроме того, по мнению экс-главы Интерпола, отказ от наличных может усилить угрозу образования преступных ячеек нового плана.

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Ранее, 22 февраля 2020 года, сообщалось, что Центральный банк Швеции совместно с консалтинговой компанией Accenture начал тестирование электронной кроны (e-krona). Предполагается, что пользователи смогут получать цифровые кроны на электронный кошелек, платить за покупки, пополнять счет и снимать средства через мобильное приложение или носимые устройства, такие как «умные» часы.

Результаты исследования, проведенного сотрудниками Королевского технического университета в Стокгольме, показали, что в Швеции наличные деньги полностью исчезнут из обращения не позднее в 2030 года. По данным на 2017 год, объем безналичных платежей в стране составляет 80%. В основном наличными деньгами пользуются пожилые и мигранты. Уточняется, что «безналичное общество» требует эффективных антикризисных механизмов, чтобы в случае отказа электронных систем сохранялась возможность проводить безналичный расчет.

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