В Швеции указали на опасность для страны из-за отказа от наличных
Бывший президент Интерпола Бьерн Эрикссон заявил, что отказ Швеции от наличных денег якобы приведет к угрозе национальной безопасности в случае отключения электроэнергии.
«Люди начали сознавать, что (президенту России. — Ред.) Владимиру Путину ничего не стоит взять и всё отключить», — предположил он в беседе с газетой The Telegraph.
Как отметил Эрикссон, упор на цифровые платежи может привести к рискам в случае масштабной кибератаки на страну или отключения электроэнергии.
Кроме того, по мнению экс-главы Интерпола, отказ от наличных может усилить угрозу образования преступных ячеек нового плана.
Ранее, 22 февраля 2020 года, сообщалось, что Центральный банк Швеции совместно с консалтинговой компанией Accenture начал тестирование электронной кроны (e-krona). Предполагается, что пользователи смогут получать цифровые кроны на электронный кошелек, платить за покупки, пополнять счет и снимать средства через мобильное приложение или носимые устройства, такие как «умные» часы.
Результаты исследования, проведенного сотрудниками Королевского технического университета в Стокгольме, показали, что в Швеции наличные деньги полностью исчезнут из обращения не позднее в 2030 года. По данным на 2017 год, объем безналичных платежей в стране составляет 80%. В основном наличными деньгами пользуются пожилые и мигранты. Уточняется, что «безналичное общество» требует эффективных антикризисных механизмов, чтобы в случае отказа электронных систем сохранялась возможность проводить безналичный расчет.