На МКАД водитель автомобиля въехал в стоящую легковушку
В Москве на МКАД водитель въехал в стоящий автомобиль. Об этом 14 октября сообщили в столичном департаменте транспорта.
«На внутренней стороне 48-го километра МКАД (в районе развязки с Боровским шоссе) водитель въехал в стоящий автомобиль. На месте работают оперативные службы города», — говорится в Telegram-канале ведомства.
В настоящий момент уточняются обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших.
По информации дептранса, движение в районе ДТП затруднено. В ведомстве призвали водителей выбирать пути объезда.
Накануне на МКАД водитель легкового автомобиля въехал в стоящий на аварийной сигнализации грузовик.