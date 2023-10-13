На МКАД водитель легкового автомобиля въехал в стоящий грузовик

В Москве на МКАД водитель легкового автомобиля въехал в стоящий на аварийной сигнализации грузовик. Об этом 13 октября сообщили в столичном департаменте транспорта.

«На внешней стороне 48-го км МКАД водитель легкового автомобиля въехал в стоящий грузовик. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства ДТП. Информация о пострадавших в результате происшествия уточняется. В дептрансе отметили, что движение в районе происшествия затруднено.

Накануне, 12 октября, источник «Известий» сообщил, что пьяный водитель протаранил 10 автомобилей в поселке Отрадное в Красногорском округе. После аварии мужчина отшутился мемом «Марк был хороший».

Как уточнили в ГУ МВД России по Московской области, в настоящий момент мужчина задержан. По предварительной информации, водитель автомобиля марки Mitsubishi повредил 10 припаркованных машин и совершил наезд на мачту городского освещения.

Позднее очевидица рассказала корреспонденту «Известий» Сергею Маруняку, что пьяный мужчина, протаранивший 10 автомобилей во дворе жилого комплекса в Подмосковье, прыгал на своей машине. Она отметила, что мужчина не замечал людей вокруг и не понимал, что делает, тараня автомобили.