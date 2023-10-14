Реклама
Прямой эфир
Общество
«Ночные волки» провели мотопробег в честь закрытия сезона
Мир
В Израиле сообщили о попытке проникновения вооруженной группы из Ливана
Мир
Версальский дворец эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Общество
Новый парк с сенсорными садами и лугом появится на северо-востоке Москвы
Спорт
Фигуристка Петросян выиграла короткую программу на первом этапе Гран-при России
Экономика
В Минсельхозе не подтвердили дефицит куриного мяса в России
Мир
Кулеба объяснил проблемы в отношениях Киева и Варшавы выборами в Польше
Мир
На Украине сообщили о требовании Зеленского к СМИ замалчивать факты коррупции
Мир
Армия Израиля зафиксировала несколько обстрелов со стороны Ливана
Политика
Матвиенко допустила отказ России от участия в ПАЧЭС
Мир
На Украине допустили возможность отключения интернета из-за блэкаута
Мир
Посол Палестины в РФ сообщил об отсутствии намерений у палестинцев покидать Газу
Мир
СМИ сообщили о находящейся на грани из-за сокращения поддержки Украине
Армия
ВС РФ отразили семь атак ВСУ в Харьковской области

Эксперт назвал способы экономии на ЖКУ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экономию на оплате жилищно-коммунальных услуг следует начать с оценки энергоэффективности бытовой техники, сказал 14 октября «Известиям» аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук.

«Многие люди переплачивают за электричество из-за старых электроплит, холодильников. Во многих городах после 23:00 включается ночной тариф, поэтому заряжать гаджеты и пользоваться стиральной машиной лучше ночью, иногда можно снизить градус нагрева воды», — рассказал он.

Кроме того, доказан сберегающий эффект от установки современных моделей лампочек в световые приборы. Они реже перегорают, сказал Склянчук.

По его словам, чтобы сэкономить на воде, нужно устранить любые протечки кранов, унитаза. Специально для экономии расхода воды изобретен унитаз с двойным смывом. Не лишним будет заменить и душевую лейку, которая распределит проток воды без уменьшения напора. Также нужно установить качественные счетчики, поскольку дешевые модели могут незаметно прибавлять.

«Сложнее экономить на тепле, поскольку оно поступает централизованно в дом. Здесь может быть полезен автоматический узел погодного регулирования, которые ограничивает подачу тепла в зависимости от температуры. Также на общем собрании жильцов можно принять решение нанять энергосервисную компанию, которая выявит, где потери энергии, и предложит план их сокращения», — сказал эксперт.

Плюс ко всему любые бережливые привычки сэкономят расходы на ЖКХ, заключил Склянчук.

В счетный номер: в квитанциях за ЖКХ пропишут льготы на оплату
Поможет ли мера снизить долги за коммуналку

Ранее, 10 октября, генеральный директор юридической компании «Каспея Групп» Янита Цвик рассказала, что недобросовестные управляющие компании (УК) могут пользоваться неосведомленностью жильцов и продолжать начислять плату за услуги даже при их отсутствии. Основаниями для перерасчета, по ее словам, являются отсутствие жильцов (в связи с нахождением в командировке, отпуске и так далее), некачественное оказание услуг, уменьшение числа жильцов, отсутствие (длительный перерыв в подаче) услуг.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023