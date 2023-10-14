Эксперт назвал способы экономии на ЖКУ

Экономию на оплате жилищно-коммунальных услуг следует начать с оценки энергоэффективности бытовой техники, сказал 14 октября «Известиям» аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук.

«Многие люди переплачивают за электричество из-за старых электроплит, холодильников. Во многих городах после 23:00 включается ночной тариф, поэтому заряжать гаджеты и пользоваться стиральной машиной лучше ночью, иногда можно снизить градус нагрева воды», — рассказал он.

Кроме того, доказан сберегающий эффект от установки современных моделей лампочек в световые приборы. Они реже перегорают, сказал Склянчук.

По его словам, чтобы сэкономить на воде, нужно устранить любые протечки кранов, унитаза. Специально для экономии расхода воды изобретен унитаз с двойным смывом. Не лишним будет заменить и душевую лейку, которая распределит проток воды без уменьшения напора. Также нужно установить качественные счетчики, поскольку дешевые модели могут незаметно прибавлять.

«Сложнее экономить на тепле, поскольку оно поступает централизованно в дом. Здесь может быть полезен автоматический узел погодного регулирования, которые ограничивает подачу тепла в зависимости от температуры. Также на общем собрании жильцов можно принять решение нанять энергосервисную компанию, которая выявит, где потери энергии, и предложит план их сокращения», — сказал эксперт.



Плюс ко всему любые бережливые привычки сэкономят расходы на ЖКХ, заключил Склянчук.

Ранее, 10 октября, генеральный директор юридической компании «Каспея Групп» Янита Цвик рассказала, что недобросовестные управляющие компании (УК) могут пользоваться неосведомленностью жильцов и продолжать начислять плату за услуги даже при их отсутствии. Основаниями для перерасчета, по ее словам, являются отсутствие жильцов (в связи с нахождением в командировке, отпуске и так далее), некачественное оказание услуг, уменьшение числа жильцов, отсутствие (длительный перерыв в подаче) услуг.