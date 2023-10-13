Минюст РФ добавил в реестр иноагентов 12 человек

Минюст РФ расширил реестр иноагентов, добавив в него 12 человек. Об этом 13 октября сообщается на сайте ведомства.

В их числе бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев, а также журналисты Сергей Ковальченко, Айдер Муждабаев и Елена Малаховская.

«13 октября 2023 года, в соответствии с распоряжениями Минюста России, в реестр иностранных агентов включены И.М. Волобуев, В.В. Вотановский, Е.В. Доможиров, В.С. Жуковский, С.В. Ковальченко, А.М. Курманакаев, Е.В. Малаховская, А.И. Муждабаев, О.Е. Романова, Д.Б. Рудакова, А.В. Рудой, а также А.А. Сидельников», — сказано в сообщении.

Как отмечает Минюст, Волобуев негативно высказывался в отношении спецоперации, а также вступил в подразделение Вооруженных сил Украины. Кроме того, он участвовал в создании сообщений и материалов иностранных агентов и был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами.

Журналист Ковальченко распространял сообщения и материалы иностранных агентов, использовал иностранные площадки, на которых публиковал недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. В том числе, выступал в поддержку украинских властей.

1 декабря 2022 года в России вступил в силу закон, регулирующий деятельность иностранных агентов. В случае получения данного статуса иноагент среди прочего больше не может получать финансовую господдержку, принимать участие в госзакупках и заниматься педагогической деятельностью в госучреждениях. Кроме того, данные лица должны сообщать о соответствующем статусе своим работникам и органам власти, а также маркировать создаваемые ими материалы.

На данный момент реестр иноагентов насчитывает 697 физических и юридических лиц и общественных объединений.