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Новак усомнился в скорой отмене ценового потолка на российскую нефть

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Вице-премьер РФ Александр Новак считает, что механизм ценового потолка на российскую нефть не будет отменен в ближайшее время. Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 13 октября, в интервью радиостанции BFM.

Он уточнил, что ценовой потолок не только неэффективен, но и может негативно повлиять на весь нефтяной рынок. Кроме того, Россия никогда не признавала данный механизм, напомнил вице-премьер.

«Я тоже не верю», — поддержал Новак рассуждения ведущего BFM о том, что в ближайшее время никто не планирует отменять механизм ценового потолка.

Он также подчеркнул, что у России нет проблем с осуществлением расчетов за нефтепродукты, а расчеты в долларах и евро сводятся к нулю.

«Мы в большей степени сейчас уже перешли на расчеты в национальных валютах с теми покупателями, которые для нас являются основными, и расчеты в долларах и евро минимизированы, если вообще не обнулены», — уточнил вице-премьер.

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Накануне Новак отметил, что дефицит топлива, наблюдающийся в странах Европы, вызван в том числе потолком цен на российскую нефть, которая продолжает поступать на рынки дружественных стран, причем по цене выше потолка. При этом переориентация поставок создала дополнительные сложности в транспортировке топлива, что привело к удорожанию общей стоимости продукции, за которую платят «в первую очередь европейские потребители и потребители из США».

3 октября вице-премьер РФ назвал потолок цен на российскую нефть неэффективным механизмом, который создал сложности не только потребителям, но и мировому энергетическому рынку. Новак также напомнил о специально выпущенном приказе президента России Владимира Путина о несоблюдении потолка цен в контракте на поставку нефти. По словам Новака, российские компании работают именно в рамках этого указа.

Потолок цен был введен 5 декабря 2022 года странами G7. С 5 февраля 2023 года действуют ограничения на морские поставки не только природного ресурса, но и российских нефтепродуктов. В частности, были согласованы два лимита на разные категории: $100 (дизель и керосин) и $45 (топочный мазут, нафта) за баррель. Эмбарго не распространяется на перекачку нефти по трубопроводам.

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