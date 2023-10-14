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Эндокринолог рассказала о вреде сыроедения для детей

Эндокринолог Михалева: сыроедение приводит к снижению иммунитета у детей
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Фото: Getty Images/Westend61
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Дефицит белка в организме, возникший на фоне сыроедения, может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Однако, наиболее опасен такой рацион для детей, рассказала «Известиям» 14 октября врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева.

Во-первых, она отметила, что организм современного человека больше не приспособлен к потреблению только сырой пищи. А некоторые продукты вообще не усваиваются в сыром виде либо усваиваются хуже.

«Если говорить о типе сыроедения, где исключаются продукты животного происхождения, то на фоне такой диеты возникает дефицит белка, который может привести к дистрофии мышц, сердца, проблемам с интеллектом, дефициту железа и некоторых витаминов», — предупредила Михалева.

Говоря о том, как сыроедение может отразиться на детях, она отметила, им, особенно на первом году жизни, в основном можно есть только обработанную пищу (помимо грудного молока). Исключение составляют зелень, овощи и фрукты.

«Для детей сыроедение наиболее опасно. На фоне дефицита белка и многих полезных элементов пищи сильно снижается иммунитет ребенка, он чаще начинает болеть. Кроме того, замедляется или даже останавливается рост и набор массы тела. Кожа истончается, становится более сухой и склонной к повреждениям», — рассказала врач.

Также, по ее словам, из-за нехватки энергии и белков мозг начинает хуже функционировать, что может негативно отразиться на учебе.

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Накануне в Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Хакасии сообщили о предъявлении обвинений супружеской паре из Красноярска. По версии следствия, они исключили из рациона своей двухлетней дочери мясо, рыбу, яйца, молоко и другие необходимые продукты. В результате у ребенка развились хроническое расстройство питания и анемия. Однако родители не стали обращаться за медицинской помощью, из-за чего девочка умерла.

Похожий случай произошел в марте в Сочи, где погиб новорожденный, которого с первых дней жизни приучали к сыроедению. Об инциденте стало известно 8 марта, когда супружеская пара, в частности популярный блогер-сыроед Максим Лютый, повезла ребенка в больницу с признаками сильного недомогания. Новорожденный скончался по пути в больницу.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ. Лютого арестовали, а мать погибшего младенца поместили под домашний арест.

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