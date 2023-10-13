«Никогда не было мысли играть за Эстонию»

Прошедший в Москве 12 октября товарищеский матч между сборными России и Камеруна стал дебютным в составе нашей национальной команды для футболиста Евгения Харина. Он вышел на замену на 84-й минуте и помог подопечным Валерия Карпина удержать победный счет (1:0). Полузащитник грозненского «Ахмата» родился и вырос в Эстонии, где играл до 2018 года, когда перешел в клуб из Чеченской Республики, одним из лидеров которого остается в последние сезоны.

В интервью «Известиям» 28-летний игрок прокомментировал дебют за сборную, рассказал об отсутствии альтернативы в виде игры за Эстонию, отношении среди местных знакомых к его выступлениям за российский клуб и желании ближайшей зимой посетить историческую родину.

— Какие эмоции от дебюта за сборную?

— Эмоции супер! Рад, что дебютировал. И тому, что команда выиграла.

— Какая установка вам была от тренерского штаба при выходе на замену?

— Установка — сзади на ноль (улыбается). А там, как получится.

— Кто из камерунских футболистов за это время вам больше всего проблем доставил в вашей зоне?

— Честно говоря, не запомнил.

— Как он хоть выглядел?

— Маленький, темненький (смеется).

— У вас всегда была мечта играть именно за сборную России? Вариант с Эстонией рассматривали?

— Ну у меня никогда не было эстонского паспорта. Поэтому, как только получил российское гражданство, сразу появилась мечта сыграть за сборную России.

— А в каком году получили российское гражданство?

— В 18 лет.

— То есть даже мысли не было пойти более легким путем? Кажется, что пробиться в состав сборной Эстонии вы могли быстрее и проще.

— Нет, нет. Не было такой мысли.

— Что Валерий Карпин сказал вам по итогам матча?

— Поздравил с дебютом, с победой. И всё.

— Он в восторге, что его эстонский земляк теперь в сборной?

— Я думаю, да (смеется). Он сказал после игры: «Эстонцев много развелось у нас в сборной».

— А вы были знакомы с ним в Эстонии до перехода в «Ахмат»?

— Нет, в Эстонии не были знакомы. Только здесь познакомились, после вызова в сборную.

— Есть понимание, как будет ротировать состав Карпин на следующий матч с Кенией? Может быть, вам побольше даст поиграть?

— Не знаю. Конечно, хотелось бы побольше игрового времени. Но посмотрим, что нам Валерий Георгиевич скажет по поводу Кении.

— Ожидали вообще вызова в сборную?

— Нет. Не ждал абсолютно этого вызова. Просто делал свою работу. Хорошо, что вызвали.

— За три дня в расположении сборной с кем-то особенно успели подружиться?

— Со всеми ребятами общаюсь. Стараюсь найти контакт. Поэтому в команде всё хорошо.

— В «Ахмате» как-то особенно поздравили с дебютом?

— Только Мирослав Ромащенко поздравил. Остальные сообщения сразу после матча пока не успел прочитать.

— Можно сказать, что приход Ромащенко в «Ахмат» помог вам добраться до сборной?

— Я думаю, да.

— Когда он в августе возглавил команду, у нее сразу случилась длинная беспроигрышная серия в чемпионате и Кубке России, но в октябре пошел спад. Почему так случилось?

— Честно говоря, не могу ответить на этот вопрос.

— Но есть какая-то конкретная цель на сезон? Например, повторить или превзойти пятое место прошлого чемпионата, рекордное в истории выступлений грозненского клуба в РПЛ?

— Цель только одна — побеждать в каждой игре. А в конце сезона уже посмотрим, где будем.

— Сохранили связи в Эстонии? Часто в ней бываете?

— Давно там уже не был. Постараюсь в ближайшем декабре поехать домой, когда наступит зимняя пауза в чемпионате России, и увидеться с родителями. Они там живут.

— Прошлой зимой, когда Карпин поехал в отпуск в Нарву, он встретился с группой бывших и действующих эстонских футболистов. Один из них выложил фото со встречи в соцсетях, после чего их раскритиковали местные болельщики, клубы и национальная федерация, всем пришлось извиняться за подобное. На вас в Эстонии оказывается давление из-за того, что играете в России и не уехали отсюда после 24 февраля 2022 года?

— Нет, нет. У меня супердрузья — они только подбадривают меня.

— То есть на бытовом уровне с этим проблем нет?

— Нет.

— Даже при том, что вы не из Нарвы?

— Я бы сказал, что я тоже из русского города. Маарду — такой же русский город, как и Нарва.