«Иногда можем получить двойные премиальные даже после поражения»

Нынешней весной грозненский «Ахмат» стал одной из сильнейших команд РПЛ по игре и результатам. Он близок к повторению своего высшего достижения в истории выступлений в элите чемпионата России по футболу — пятого места по итогам сезона-2016/17, когда клуб еще назывался «Тереком». За два тура до финиша он идет на пятой строчке, но может подняться на четвертую, а при определенных раскладах и выиграть медали. А ведь еще в сентябре, после девяти туров нынешнего розыгрыша чемпионата «Ахмат» пошел на смену главного тренера. Вместо Андрея Талалаева на этот пост пришел Сергей Ташуев.

Одним из лидеров клуба из столицы Чеченской Республики остается центральный защитник Андрей Семенов, выступающий за него с февраля 2014 года. В интервью «Известиям» 34-летний футболист рассказал о причинах нынешних успехов, системе премиальных в клубе и том, за счет чего почти десять лет играет в одной команде.

— За счет чего такие результаты у «Ахмата» этой весной?

— Сейчас чемпионат более-менее выровнялся. А у нас в клубе в принципе собрался очень неплохой коллектив. Из других команд очень много легионеров уехало. Поэтому сейчас некого бояться. Так что, в принципе, можем и выше еще подняться. Но мы туда не смотрим: просто идем от игры к игре.

— Рассчитываете еще побороться за медали?

— Мы? Следуем от игры к игре. В таблице сейчас тяжело что-то увидеть и предугадать. Но хотим быть как можно выше.

— За что сможете бороться в следующем сезоне, если сохраните нынешний состав и такую игру?

— Конечно, так далеко заглядывать не хотелось бы. Но мне кажется, можно выжать из себя еще больше, чем на данный момент.

— Один из ваших недавних соперников — московское «Торпедо» — перед матчем с вами стало собирать команду на базе, где безвылазно тренировались за пару-тройку дней до игр, что считается методом советских времен. У вас в «Ахмате» подобное случалось?

— Слушайте, ну мы в Грозном живем и так как будто на базе. (Улыбается.) Так что нас этим не напугаешь. Живем в гостинице, где рядом есть поле, поэтому всё удобно. Смысла нас закрывать там нет — нам и самим удобней в таком режиме тренироваться. Слава Богу, у нас таких случаев не было, так что всё в порядке.

— Что нового привнес Сергей Ташуев по сравнению с Андреем Талалаевым и другими предыдущими главными тренерами «Ахмата»?

— Может быть, какие-то человеческие отношения. То, что Ташуев не портит отношения с коллективом, как было, могу сказать, до этого. И сейчас, когда к тебе по-человечески относятся, ты этим же самым отвечаешь. В итоге у нас сформировалась такая конкурентоспособная среда, когда все понимают, что могут рано или поздно выйти. И все доказывают свое право оказаться на поле, когда бьются на тренировках. Может, из-за этого есть какой-то результат.

— По сути, вы косвенно подтвердили слухи про конфликт с Талалаевым?

— Я ничего не подтвердил. Пусть каждый сам додумывает.

— Руководство «Ахмата» вас по-особому стимулирует на большие успехи?

— Да-да-да, всегда звонит и поздравляет с победами.

— Рамзан Кадыров звонит?

— Нет, Магомед Даудов (председатель парламента Чеченской Республики, президент ФК «Ахмат». — «Известия»). Все следят и мотивируют быть как можно выше.

— Многие игроки «Терека» конца 2000-х – начала 2010-х годов в интервью вспоминают, как руководство дарило различные подарки за победы. Сейчас такого совсем уже нет?

— У нас и так всё есть. Всем, чем нужно, команда всем обеспечена, поэтому никаких подарков в принципе не надо. У нас есть и двойные премиальные, которые иногда президент клуба обеспечивает, так что у нас всё в порядке.

— За матчи с «Зенитом» и «Спартаком» получаете двойные премиальные?

— Да.

— А за матчи с другими командами?

— Смотря на игру. Руководство от нее отталкивается при принятии решения. После игры они решают. Иногда можем получить двойные премиальные даже после поражения, если руководители сочтут его достойным. Поощряют нас так, что больше ничего не нужно.

— Меньше года осталось до десятилетнего юбилея вашего перехода в грозненский клуб. Как вам не надоедает столько лет выступать за одну и ту же команду?

— Даже не знаю, что ответить. Но как-то понимаю, что рано или поздно это всё закончится. И с каждым годом становится всё интереснее и интереснее. Не знаю, как оно работает, но это действительно так.