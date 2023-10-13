При взрыве мечети в Афганистане пострадали более десяти человек

Более десяти человек ранены в результате взрыва в мечети в провинции Пули-Хумри на севере Афганистана. Об этом 13 октября сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на источники.

По их сведениям, пострадавшие были доставлены в гражданский госпиталь провинции Пули-Хумри, в которой ранее произошел взрыв во время пятничной молитвы в мечети «Имам Заман».

Факт наличия пострадавших подтвердил директор по информации и культуре провинции Асадулла Мустафа Хашими, при этом не уточнив детали.

Ранее в этот же день о взрыве в шиитской мечети «Имам Заман» в города Пули-Хумри на северо-востоке Афганистана сообщило информационное агентство Aamaj News. По его данным, погибли по меньшей мере 17 человек, более 50 получили ранения.

Ранее, 29 сентября, произошел взрыв в одной из мечетей пакистанской провинции Белуджистан. Инцидент произошел, когда люди собирались на процессию по случаю празднования дня рождения пророка Мухаммеда. Предварительно, взорвалась машина полицейского. Взрыв мог совершить террорист-смертник. Сообщалось о 52 погибших и более чем 50 пострадавших.

В тот же день прогремел еще один взрыв в мечети в провинции Хайбер-Пактунхва. В результате погибли по меньшей мере два человека и пятеро получили ранения. Кроме того, крыша мечети обрушилась, под ее обломками могли находиться 30–40 человек.