В Томской области арестовали избивших пенсионера молодых людей

В Томской области полицейские задержали двух молодых людей, подозреваемых в избиении пенсионера. Об этом 13 октября сообщила в Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк.

«В результате проведенных мероприятий, полицейскими в кратчайшие сроки установлены личности участников конфликта. Двое молодых людей, 2004 года рождения, доставлены в подразделение полиции для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.

На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего. Отмечается, что по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством РФ.

В июле Следственный комитет (СК) по Амурской области начал расследование в отношении жителя Благовещенска, обвиняемого в убийстве пенсионера. Как установило следствие, 28 марта 2023 года 35-летний мужчина вернулся домой в съемную квартиру, где он проживал с владельцем жилища 1950 года рождения, и затем между ними вспыхнула ссора. Обвиняемый нанес жертве множественные удары по голове и телу, в результате чего пенсионер скончался на месте.