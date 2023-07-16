В Благовещенске арендатор до смерти избил пожилого хозяина квартиры

Житель Благовещенска обвиняется в убийстве пенсионера, у которого снимал квартиру. Подробности дела сообщили 16 июля в пресс-службе следственного управления Следственного комитета (СК) по Амурской области.

Расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) завершено.

Следствие установило, что вечером 28 марта 2023 года фигурант вернулся домой на съемную квартиру по улице Калинина, где он проживал с владельцем жилища 1950 года рождения. Между ними вспыхнула ссора, во время которой обвиняемый нанес жертве множественные удары по голове и телу. От травм пенсионер скончался на месте, а подозреваемый скрылся. Тело погибшего обнаружили родственники через два дня. Фигурант был задержан на следующий день после поступления в полицию информации о преступлении.

Известно, что задержанный был неоднократно судим за кражи. Свою вину в содеянном он признал. Дело направлено в суд.

Ранее, 5 июля, сообщалось, что в Нижегородской области в убийстве 58-летнего пенсионера и его 46-летней сожительницы заподозрили мужчину, который избил пару, после чего для сокрытия преступления поджег дом вместе с ними. Свою вину подозреваемый в убийстве признал.