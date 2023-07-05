Мужчина убил пару и поджег дом для сокрытия следов в Нижегородской области

В Нижегородской области в убийстве 58-летнего пенсионера и его 46-летней сожительницы подозревается мужчина, который избил пару, после чего для сокрытия преступления поджег дом вместе с ними. Об этом 5 июля сообщает следственное управление Следственного комитета по Нижегородской области.

Инцидент произошел в деревне Звягино Вачского района. После ликвидации пожара были обнаружены тела. Помимо отравления угарным газом у пары оказались переломаны ребра.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»), — говорится в пресс-релизе.

По информации следователей, в ночь на 4 июля злоумышленник пришел к дому своих знакомых соседей, с которыми накануне он поругался, и избил их.

«Боясь быть привлеченным к ответственности за совершенное преступление, обвиняемый поджег дом и скрылся с места происшествия. <...> [избитые] скончались на месте происшествия», — говорится на сайте СК по региону.

Свою вину подозреваемый в убийстве признал. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

8 января в Москве произошло возгорание в квартире на улице Дмитрия Ульянова. Сначала жители дома услышали сильный взрыв, после которого в помещении на 14-м этаже выбило стекла и начался пожар. Позднее в тот день выяснилось, что мужчина убил своих мать и сестру, после чего поджег квартиру и покончил с собой.