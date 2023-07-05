Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
Мир
Посол Грузии на Украине вернется в Тбилиси после призыва Киева покинуть страну
Культура
Путин поручил Любимовой «подтянуть» объекты культуры новых территорий России
Экономика
Курс евро превысил 99 рублей
Мир
Деловое сообщество поддержало переход Швеции на евро из-за ослабления кроны
Общество
В ДНР водолазы спасли тонувшего котенка
Происшествия
Бойцы ВСУ обстреляли частный дом в Запорожской области
Новости компаний
В Президентской академии разработали программу подготовки госуправленцев с цифровыми навыками
Авто
АвтоВАЗ приступил к дорожным испытаниям предсерийной Lada Niva Sport
Мир
На Украине певица получила год условно за съемку работы ПВО в Киеве
Общество
В Санкт-Петербурге впервые за 20 лет смертность в ДТП снизится по сравнению с Москвой
Общество
Пожар на складе с покрышками в Петербурге локализован на площади 3 тыс. кв. м

Мужчина убил пару и поджег дом для сокрытия следов в Нижегородской области

0
Фото: Управление СК РФ по Нижегородской области
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Нижегородской области в убийстве 58-летнего пенсионера и его 46-летней сожительницы подозревается мужчина, который избил пару, после чего для сокрытия преступления поджег дом вместе с ними. Об этом 5 июля сообщает следственное управление Следственного комитета по Нижегородской области.

Инцидент произошел в деревне Звягино Вачского района. После ликвидации пожара были обнаружены тела. Помимо отравления угарным газом у пары оказались переломаны ребра.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»), — говорится в пресс-релизе.

По информации следователей, в ночь на 4 июля злоумышленник пришел к дому своих знакомых соседей, с которыми накануне он поругался, и избил их.

«Боясь быть привлеченным к ответственности за совершенное преступление, обвиняемый поджег дом и скрылся с места происшествия. <...> [избитые] скончались на месте происшествия», — говорится на сайте СК по региону.

Свою вину подозреваемый в убийстве признал. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Сумчатый зверь: убийца помогал жертвам донести покупки из магазина
Задержан подозреваемый в нападениях на женщин в Поволжье, на Урале и в Центральной России

8 января в Москве произошло возгорание в квартире на улице Дмитрия Ульянова. Сначала жители дома услышали сильный взрыв, после которого в помещении на 14-м этаже выбило стекла и начался пожар. Позднее в тот день выяснилось, что мужчина убил своих мать и сестру, после чего поджег квартиру и покончил с собой.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023