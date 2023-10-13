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Эхо войны: протесты в поддержку палестинцев

Как выглядят акции в разных странах мира
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Протесты в поддержку палестинцев по всему миру
Фото: REUTERS/Jeenah Moon

На фоне палестино-израильского кризиса в мире проходят в том числе и акции в поддержку Палестины. Подробнее о них — в фотогалерее «Известий»

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Протесты в поддержку палестинцев по всему миру
Фото: REUTERS/Mariana Nedelcu

Участники акции в Аргентине

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Протесты в поддержку палестинцев по всему миру
Фото: REUTERS/Dilara Senkaya

Митинг в поддержку палестинцев в Турции. Напомним, что обострение ситуации в регионе началось 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о вооруженной операции против Израиля

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Протесты в поддержку палестинцев по всему миру
Фото: REUTERS/Henry Romero

Протестующие в Мексике

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Протесты в поддержку палестинцев по всему миру
Фото: REUTERS/Issei Kato

Сторонники Палестины на митинге в Японии

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Протесты в поддержку палестинцев по всему миру
Фото: REUTERS/Alaa Al Sukhni

Молитва за жителей Палестины в Иордании

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Протесты в поддержку палестинцев по всему миру
Фото: REUTERS/Saba Kareem

Марш в поддержку палестинцев в Багдаде

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Протесты в поддержку палестинцев по всему миру
Фото: REUTERS/Ahmed Saad
На улицы Ирака вышло около 200 тыс. человек
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Протесты в поддержку палестинцев по всему миру
Фото: REUTERS/WANA/Majid Asgaripour
Митингующие в Иране, выражающие поддержку жителям Палестины
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Протесты в поддержку палестинцев по всему миру
Фото: REUTERS/Alaa Al Sukhni
Протесты на территории Иордании
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Протесты в поддержку палестинцев по всему миру
Фото: REUTERS/Hasnoor Hussain
Жители Малайзии с плакатами в поддержку Палестины
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Протесты в поддержку палестинцев по всему миру
Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
Во Франции усилена охрана мечетей, запрещаются несанкционированные выступления
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Протесты в поддержку палестинцев по всему миру
Фото: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
Активисты на улицах Бангладеш
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Протесты в поддержку палестинцев по всему миру
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Chin Hei Leung
Митинг в поддержку населения Палестины в США
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Протесты в поддержку палестинцев по всему миру
Фото: REUTERS/Mussa Qawasma
Протесты на Западном берегу реки Иордан в Хевроне
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Протесты в поддержку палестинцев по всему миру
Фото: REUTERS/Alaa Al Sukhni
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