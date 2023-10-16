Названы наиболее доступные иномарки с пробегом

Специалисты сервиса для покупки и продажи авто «СберАвто» проанализировали актуальные предложения по продаже автомобилей на своей платформе и выяснили, автомобили каких марок можно найти на вторичном рынке по самым доступным ценам. В рамках исследования были рассмотрены наиболее распространенные иностранные марки возрастом до 10 лет. Результаты появились в распоряжении «Известий» 16 октября.

Среди наиболее доступных иномарок — автомобили брендов Renault, Volkswagen, Skoda, Chery и Geely. Треть всех представленных на платформе авто марки Renault принадлежит Kaptur, 26% — Duster и 16% — Sandero. В тройку самых распространенных моделей бренда Volkswagen вошли Polo (48%), Tiguan (19%) и Passat (7%). Половину предложений автомобилей бренда Skoda занимает модель Rapid (48%). Далее следуют модели Octavia (25%) и Kodiaq (15%). Большую часть предложений Chery занимают Tiggo 7 Pro. В тройку наиболее распространенных также входят Chery Tiggo 4 (24%) и Chery Tiggo 8 Pro (14%). 39% всех объявлений от бренда Geely принадлежит модели Monjaro, 16% — Atlas, 15% — Coolray.

Renault, Volkswagen, Skoda и Chery до трех лет можно приобрести в среднем за 2-2,4 млн рублей. Медианная стоимость Renault младше трех лет составила 2 млн рублей. Автомобили бренда Volkswagen доступны примерно за 2,1 млн рублей. Skoda возрастом до трех лет россияне могут приобрести за 2,2 млн рублей, а Chery за 2,4 млн рублей.

Среди авто от трех до пяти лет с медианной стоимостью до 1,5 млн рублей можно найти иномарки Volkswagen и Skoda. Медианная стоимость автомобилей с таким пробегом составляет: Volkswagen — 1,4 млн рублей, Skoda — 1,5 млн рублей.

Автомобили брендов Chery и Geely возрастом от пяти до семи лет можно приобрести за сумму, не превышающую 1,2 млн рублей. Медианная стоимость Chery в данном случае составляет 1,2 млн рублей, автомобилей марки Geely — 1 млн рублей.

Renault, Chery и Geely от семи до 10 лет в среднем обойдутся россиянам до 1 млн рублей. Медианная стоимость Renault составит 1 млн рублей, Chery — 700 тыс. рублей, а автомобили бренда Geely доступны в среднем за 600 тыс. рублей.

В конце сентября автомобильные дилеры предположили, что подорожание новых легковых машин в РФ продолжится и за оставшийся период 2023 года прибавит еще 30% в годовом выражении.

До этого генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич рассказал «Известиям», что в IV квартале текущего года на 10–20% подорожают как отечественные, так и импортные автомобили. Он добавил, что прогнозы по повышению стоимости машин во второй половине 2023 года оправдались, но ситуация на рынке при этом остается стабильной. Терлюкевич отметил, что пересмотр цен практически не сказался на динамике продаж.