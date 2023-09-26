Автодилеры спрогнозировали подорожание автомобилей в РФ еще на 30%

Автомобильные дилеры предполагают, что подорожание новых легковых машин в РФ продолжится и за оставшийся период 2023 года прибавит еще 30% в годовом выражении. Об этом 26 сентября сообщил вице-президент и исполнительный директор профильной ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Жигалов.

«До конца года, к сожалению, еще ожидаем рост цен. Повышение утильсбора и серьезные колебания курса рубля уже привели к подорожанию авто, а к концу года можно говорить о повышении до 30% с января», — приводит его слова «РИА Новости».

Согласно данным портала «Автостат», за восемь месяцев нынешнего года в России было продано почти 607 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 41% больше, чем за такой же период в 2022 году. Что касается утилизационного сбора, то он в РФ был проиндексирован с 1 августа: ставка на легковые автомобили в зависимости от объема их двигателя выросла в среднем в 1,7–3,7 раза.

Ранее, 18 сентября, генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич рассказал «Известиям», что в IV квартале текущего года на 10–20% подорожают как отечественные, так и импортные автомобили. Он добавил, что прогнозы по повышению стоимости машин во второй половине 2023 года оправдались, но ситуация на рынке при этом остается стабильной. Терлюкевич отметил, что пересмотр цен практически не сказался на динамике продаж.

До этого, 5 сентября, в «Автостате» сообщили, что по итогам августа на российском рынке было продано 109,7 тыс. новых автомобилей, что на 15% больше, чем в июле 2023 года, и в 2,6 раза больше показателя августа 2022 года.