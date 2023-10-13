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Красноярский детский омбудсмен прокомментировала гибель ребенка в семье сыроедов

Детский омбудсмен Мирошникова — о гибели дочери сыроедов: это средневековое невежество
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова, комментируя в разговоре с «Известиями» 13 октября ситуацию с гибелью 2-летней девочки из семьи сыроедов, назвала подобные случаи средневековым невежеством.

Ранее в этот день в Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Хакасии сообщили о предъявлении обвинений супружеской паре из Красноярска. По версии следствия, они исключили из рациона своей двухлетней дочери мясо, рыбу, яйца, молоко и другие необходимые продукты. В результате у ребенка развились хроническое расстройство питания и анемия. Однако родители не стали обращаться за медицинской помощью, из-за чего девочка умерла.

«Государство перед всеми субъектами профилактики, перед всеми структурами ставит задачу сохранения семьи. Но подобные тенденции, с которыми связано это дело, являются очень опасными. Для молодых, для просвещенных, образованных родителей это какое-то средневековое невежество», — заявила Мирошникова.

В этом контексте она также обратила внимание на стремление некоторых родителей отказаться от прививок.

«Будучи сами привитыми, они почему-то принимают в отношении своих детей опрометчивые, на мой взгляд, решения об отказе от иммунопрофилактики. Я считаю, что это звенья одной цепи и давно уже ведутся споры о том, не запретить ли законодательно возможность отказа от прививок социально значимых заболеваний, прививок, которые включены в национальный календарь. Но этот вопрос до сих пор остается дискуссионным», — подчеркнула уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае.

Относительно обсуждаемой ситуации с гибелью ребенка она отметила, что пока сложно сказать, появятся ли какие-то законодательные инициативы после этого случая.

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Похожий случай произошел в марте в Сочи, где погиб новорожденный, которого с первых дней жизни приучали к сыроедению. Об инциденте стало известно 8 марта, когда супружеская пара, в частности популярный блогер-сыроед Максим Лютый, повезла ребенка в больницу с признаками сильного недомогания. Новорожденный скончался по пути в больницу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ. Лютый арестован, мать погибшего младенца находится под домашним арестом.

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