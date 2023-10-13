Серебряная медаль в школе в 2023-2024 учебном году — условия получения и преимущества

Серебряные медали вновь будут вручать в школах с 2023–2024 учебного года. Эта награда является второй после золотой медали степенью отличия и тоже дает выпускнику преимущества при поступлении в высшие и средние учебные заведения. О том, как получить серебряную медаль и какие возможности она дает, читайте в материале «Известий».

Серебряная медаль в школе в 2023–2024 учебном году — условия получения

Для получения медали необходимо соблюсти несколько условий. Самое главное — окончить 11 классов, медали за окончание девяти классов пока не предусмотрено.

В полученном учеником аттестате, в отличие от аттестата обладателя золотой медали, могут быть как отличные, так и хорошие оценки, но особенно важно то, что четверок в аттестате должно быть не более двух.

Наконец, на получение серебряной награды влияют и результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Для вручения медали ученик должен набрать минимальный порог баллов, а также получить не менее 60 на экзамене по учебному предмету «Русский язык» и столько же на ЕГЭ по одному из сдаваемых учебных предметов.

Серебряная медаль в школе в 2023–2024 учебном году — что дает

Главное преимущество медалей — дополнительные баллы при поступлении в высшее учебное заведение. Как уточняли в Минпросвещения, абитуриенты, получившие серебряную медаль по окончании школы в 2024 учебном году, к результатам ЕГЭ дополнительно получат до трех баллов. Точное количество баллов, начисляемых за индивидуальные достижения, можно узнать при ознакомлении с сайтом выбранного учебного учреждения.

Серебряная медаль в школе в 2023–2024 учебном году — история

В Российской империи отличившиеся выпускники гимназий и училищ награждались золотыми или серебряными медалями. После Октябрьской революции 1917 года награждение школьными медалями за отличную учебу было отменено. Возобновили традицию лишь в 1945 году, тогда золотой медалью награждались выпускники с оценками «отлично» по всем основным предметам, а серебряной медалью — выпускники, сдавшие экзамены на отлично и получившие оценку «хорошо» лишь по трем учебным дисциплинам.

В 2014 году снова ввели изменения и выпускники могли получить только золотую награду под названием медаль «За особые успехи в учении», серебряной медали не предусматривалось. Но в 2023 году у хорошистов вновь появился шанс получить награду за собственные достижения.

А об условиях и преимуществах золотой медали для выпускников уже ранее рассказали «Известия».