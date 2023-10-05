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Золотая медаль в школе в 2023-2024 учебном году — условия получения и преимущества

Получить золотую медаль в школе могут отличники с высокими баллами ЕГЭ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Выпускники 11-х классов с отличными оценками в аттестате могут рассчитывать на золотую медаль. Несмотря на то что награда «За особые успехи в учении» давно не делается из настоящего золота, она всё еще имеет ценность, особенно при поступлении в вуз. О том, как ее получить и какие преимущества она дает, читайте в материале «Известий».

Золотая медаль в школе в 2023/24 учебном году — условия получения

Чтобы претендовать на золотую медаль, школьник должен соблюсти три условия. Первое — безупречные оценки по всем предметам за 10–11 классы. Учитываются только итоговые результаты за полугодие и год. Поэтому переживать из-за четверки или тройки за контрольную не стоит, если она не влияет на итоговый балл.

Второе условие — высокие баллы по обязательным предметам на Едином государственном экзамене (ЕГЭ). На сегодняшний день это русский язык и базовая математика. Во время итогового испытания школьнику необходимо набрать как минимум 70 баллов по первому предмету и получить пятерку за второй.

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Последнее условие также связано с ЕГЭ — учащийся должен набрать хотя бы минимальный проходной балл на экзамене по предмету на выбор. Если хотя бы одно требование не соблюдено, золотой медали после выпуска не будет.

Золотая медаль в школе в 2023/24 учебном году — что дает

Золотая медаль дает своему обладателю дополнительные баллы при поступлении в вуз. Руководство каждого учебного заведения самостоятельно устанавливает ценность награды, однако максимальная величина надбавки — 10 баллов. Это немного, однако при поступлении на бюджет эти баллы могут оказаться решающими.

Посмотреть, сколько баллов принесет золотая медаль в конкретном вузе, можно на сайте учебного заведения в разделе «Личные достижения». Там же будут указаны и другие награды, которые дают преимущества абитуриентам. Чтобы получить дополнительные баллы, приносить медаль в приемную комиссию университета не нужно, достаточно аттестата с отличными оценками.

Деньги за золотую медаль в школе в 2023/24 учебном году

Денежное поощрение для школьников с медалью «За особые успехи в учении» на федеральном уровне не предусмотрено. Тем не менее такая мера поддержки талантливых выпускников может вводиться на региональном уровне.

Золотая медаль в школе в 2023 году — историческая справка

Традиция вручать медали за успехи в учебе появилась при Екатерине II. Изначально награды получали выпускники кадетского и сухопутного шляхетского корпуса. В 1820 году внук императрицы, Александр I, ввел медали во всех мужских гимназиях страны.

Школьники начали получать медали в 1828 году. В то время они полностью изготавливались из золота, поэтому позволить себе награждение могли только богатые учебные заведения. Позже Николай I ввел единый стандарт медалей, и гимназии лишились права чеканить их самостоятельно. Девушки стали получать медали за отличную учебу только в 1870 году, при Александре II.

После революции 1917 года награждение школьников и гимназистов было отменено. Золотые и серебряные медали вернулись только после Великой Отечественной войны. Обладатели этих знаков отличия имели право поступить в любой вуз страны без экзаменов.

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Медали изготавливали из золота 583 пробы и серебра 925 пробы. Для каждой союзной республики был разработан уникальный дизайн с ее гербом и надписями на национальных языках.

В 1960-х годах изменились требования к изготовлению медалей. Они стали больше в диаметре, а вместо золота и серебра для них начали использовать томпак и мельхиор. В 1968 году также была предпринята попытка отказа от серебряной медали, но несколько лет спустя награду вернули.

После распада СССР вручение знаков отличия за успехи в учебе не прекратилось, изменился только внешний вид наград. В 2014 году серебряная медаль была упразднена, а золотую заменила единая федеральная медаль «За особые успехи в учении». Однако с 1 сентября 2023 года награждение серебряными медалями возобновили.

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