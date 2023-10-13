В Турции сообщили о столкновении сухогрузов с зерном в Мраморном море
В Мраморном море на северо-западе Турции произошло столкновение сухогрузов с зерном, шедших из России и Украины. Об этом в пятницу, 13 октября, сообщает T4Haber со ссылкой на главное управление береговой охраны страны.
«122-метровый сухогруз Haje Halimeh с пшеницей на борту, шедший из порта Измаил в Валенсию, столкнулся с сухогрузом Asomatos длиной 169 м, перевозившим зерно и шедшим из порта Кавказ в Ашдод в Мраморном море», — говорится в заявлении.
На фотографиях, опубликованных в Сети после аварии, видно, что часть палубы Haje Halimeh разрушена.
На место столкновения был направлен быстроспасательный катер Kiyem-4. В ходе проверок было установлено, что судам нанесен ущерб, но пострадавших и загрязнений окружающей среды не обнаружили.
30 апреля стало известно, что у 94-метрового сухогруза Ilyas Konan, который следовал из России в порт Коджаэли вблизи Стамбула, при прохождении Босфора произошла поломка двигателя. В результате судоходство в обе стороны пролива было временно закрыто.