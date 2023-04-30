Пролив Босфор временно закрыли для судоходства из-за аварии сухогруза

Босфорский пролив временно закрыт для судоходства из-за поломки следовавшего через него сухогруза. Об этом 30 апреля сообщило управление береговой охраны Турции.

Отмечается, что у 94-метрового сухогруза Ilyas Konan, который следует из России в порт Коджаэли вблизи Стамбула, при прохождении Босфора произошла поломка двигателя. В результате судоходство в обе стороны пролива было закрыто.

Как сообщили в ведомстве, судно было доставлено к стоянке Ахыркапы двумя буксирами. Там оно бросило якорь.

Ранее, 23 февраля, управление береговой охраны Турции проинформировало о приостановке судоходства в обе стороны в проливе Босфор из-за сильного тумана.

16 января Босфорский пролив был временно закрыт для прохода судов из-за севшего на мель сухогруза с Украины. Отмечается, что судно село на мель в Умурьери во время следования в Стамбул.