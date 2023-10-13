Мужчина с пистолетом ограбил банк в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина с пистолетом ограбил отделение Сбербанка на улице Меркурьева. Об этом 13 октября сообщил источник «Известий».

«Зашел мужчина в черной куртке с капюшоном и с предметом, похожим на пистолет, уже через три минуты он покинул банк с деньгами», — рассказал он.

Грабитель наставил оружие на сотрудницу банка, после чего она передала ему деньги со своего стола. Затем он заставил пройти с ней в кассу, где он через окно получил еще часть денег.

Правоохранительным органам не удалось задержать преступника по горячим следам, его поиски продолжаются.

Ранее, 22 сентября, полицейские задержали в Петербурге подозреваемого в похищении денег из филиала банка в Узбекистане. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 160 УК РФ («Присвоение средств, организованное группой и в особо крупном размере»).