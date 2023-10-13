В Петербурге пятиклассник ударил мать ножом в грудь

В Санкт-Петербурге ученик пятого класса ударил мать в грудь ножом. Об этом в пятницу, 13 октября, сообщает источник «Известий».

Инцидент произошел 11 октября. Женщина позвонила в полицию и скорую помощь и рассказала о случившемся.

«36-летнюю жительницу Петербурга госпитализировали в одну из больниц», — указал собеседник издания.

Врачи диагностировали у нее серьезное ножевое ранение, сейчас они борются за жизнь пострадавшей. Обстоятельства произошедшего выясняются.

7 октября стало известно, что в Санкт-Петербурге мужчина зарезал восьмилетнего сына. Второклассник позвонил своей маме и сообщил, что отец сошел с ума, бегает по квартире и всё крушит. Женщина поспешила домой и обнаружила в квартире изрезанное тело своего сына. Отец мальчика был ранен, его госпитализировали в тяжелом состоянии.